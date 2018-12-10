В Киеве с 15 декабря начнется продажа елок к Новому году

В восьми районах Киева с 15 до 31 декабря будут продавать натуральные хвойные деревья (елки), оснащенные чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, продажа елок будет осуществляться на 190 локациях (на сайте КГГА указан перечень адресов). Ориентировочная стоимость дерева - от 90 до 150 грн за погонный метр. Елки привезут из лесных хозяйств Сумской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей.

Все деревья будут чипированы, иметь экологический паспорт, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную для перевозки. Кроме того, будут обеспечены самоклеящимися этикетками с индивидуальным номером и соответствующими штрих-кодами, внесенными в единую систему электронного оборота древесины.