События

22:41 09.12.2018

В правительстве Франции изучают причастность РФ к движению "Желтые жилеты"

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В правительстве Франции изучают причастность РФ к движению "Желтые жилеты"

Власти Франции изучают сообщения о возможной причастности России к организации акций протеста "Желтых жилетов", но пока не пришли к каким бы то ни было выводам, пишет в воскресенье издание "Эко".

Оно отмечает, что данным вопросом занимается подчиняющаяся премьер-министру Эдуару Филиппу межведомственная структура - Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности. Расследование началось из-за поступивших сообщений о многочисленных фейковых аккаунтах в соцсетях, которые использовались для выражения поддержки демонстрантам.

Ранее британская газета "Таймс" со ссылкой на исследование компании New Knowledge сообщила о сотнях аккаунтов, в частности, в Twitter, через которые оказывалась поддержка "Желтым жилетам". В компании предположили, что эти аккаунты связаны с Россией. Похожую информацию распространила и организация Alliance for Securing Democracy, данные которой приводит агентство "Блумберг". Согласно утверждениям специалистов этой организации, очень активно в соцсетях поддерживали "Желтых жилетов" некоторые российские государственные СМИ.

Однако "Эко" отмечает, что пока власти Франции не пришли к выводам по этому делу. "Сейчас еще слишком рано, чтобы дать оценку утверждениям "Таймс", - пишет французская газета.

"Желтые жилеты" уже месяц протестуют во Франции против действий правительства страны. Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился.

Теги: #россия #демонстрации #франция
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