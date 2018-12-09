События

08:04 09.12.2018

Украинец Ломаченко объединил два титула чемпиона мира по боксу

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Украинец Ломаченко объединил два титула чемпиона мира по боксу

 Украинский боксер Василий Ломаченко в своем 13 бою на профессиональном ринге победил пуэрториканца Хосе Педрасу (Jose Pedraza) и объединил титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе (до 61,235 кг).

Украинец выиграл прошедший в Нью-Йорке (США) в Madison Square Garden Theater бой по очкам (117-109, 119-107, 117-109). В 11 раунде В.Ломаченко дважды отправлял Х.Педрасу в нокдаун, но последний поднимался с колена, сумев дотянуть до конца раунда.

Как сообщалось, В.Ломаченко – олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. В июле 2013 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Promotions, который продлил в начале мая 2015 года на пять лет.

В.Ломаченко в июне 2014 года завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг) в своем третьем бою на профессиональном ринге, победив американца Гари Рассела-младшего. В июне 2015 года он эффектным нокаутом победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг). В мае 2018-го украинец победил венесуэльца Хорхе Линареса, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA уже в легком весе (до 61,235 кг).

Теги: #бокс #титул #украина
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