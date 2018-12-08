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22:10 08.12.2018

Трамп заявил о желательности отказа от Парижского соглашения по климату

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Трамп заявил о желательности отказа от Парижского соглашения по климату

 Президент США Дональд Трамп, комментируя субботние протесты во Франции, заявил, что возможно настало время отвергнуть "дорогостоящее" Парижское соглашение по климату.

"Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и крайне дорогостоящим Парижским соглашением и вернуть деньги назад народу - в форме более низких налогов", - написал президент в "Твиттере".

"В этом вопросе США - на шаг впереди, и (США - ИФ) - единственная страна, у которой объем выброса парниковых газов в прошлом году сократился", - прибавил Д.Трамп.

В субботу, в более раннем сообщении в "Твиттере" Д.Трамп увязал протесты во Франции с Парижским соглашением по климату.

В прошлом году в администрации Д.Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Д.Трампа.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Правительство Франции планировало ввести налог на топливо в рамках борьбы против загрязнения окружающей среды. Но противники этого плана подчеркивали, что налог не столько мера по защите экологии, сколько новый инструмент для пополнения бюджета.

Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отказались от намеченной на 8 декабря акции протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Теги: #климат #сша #франция #трамп
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