События

16:29 08.12.2018

В Житомире при столкновении "скорой" и внедорожника пострадали семь человек

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В Житомире при столкновении "скорой" и внедорожника пострадали семь человек

В Житомире машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате пострадали семь человек.

Как сообщает отдел коммуникаций полиции Житомирской области, ДТП произошло в субботу утром. По предварительной информации, автомобиль "скорой помощи", который двигался с проблесковыми маячками, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романов. После этого оба автомобиля въехали в дом.

В результате травмированы семь человек - водители и пассажиры транспортных средств, жители пгт Романов и Житомира. Они доставлены в лечебные учреждения Житомира.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

Теги: #скорая_помощь #дтп #житомир
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