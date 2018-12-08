События

14:42 08.12.2018

Глава УПЦ (МП) Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор Вселенскому патриарху

1 мин читать
Глава УПЦ (МП) Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор Вселенскому патриарху

Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

"Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, вложил его в конверт и отправил по почте адресату обратно, то есть в Стамбул", - сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) в субботу.

Кроме того, узнав о данном действии главы УПЦ (МП), ряд епископов, получив приглашение от патриарха Варфоломея для участия в Объединительном соборе, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар.

Накануне, 7 декабря, Священный Синод УПЦ (МП) на заседании в Киеве принял решение не позволять своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам принимать участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Кроме того, Священный Синод УПЦ (МП) указал, что "Константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать какое-либо собрание в Украине", также патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев УПЦ (МП).

29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил проект Устава поместной церкви в Украине.

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.

5 декабря 2018 г. президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.

Теги: #церковь #онуфрий
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Синод УПЦ (МП) не разрешил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе

УПЦ-КП проведет 13 декабря Архиерейский собор для принятия решений накануне Объединительного собора

Поместная УПЦ будет независимой и самостоятельной во внутренней жизни – Павленко

В УПЦ-КП призывают воздержаться от домыслов и слухов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной Церкви

Глава УПЦ-КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине

Комиссия заповедника провела ревизию в Почаевской лавре, все святыни на месте – информотдел УПЦ (МП)

В УПЦ (МП) заявили о намерениях обжаловать обыски и обратиться к международному сообществу

Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

У священнослужителей УПЦ (МП) в Житомирской области проводятся обыски

В Украине растет число сторонников создания независимой православной церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

В акциях "желтых жилетов" во Франции участвуют более 30 тыс. человек

Порошенко заявил, что подпишет закон о перечне бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Трамп скептически отозвался об идее создания европейской армии, призвал честно платить "долю за НАТО"

На концерте в Италии погибли шесть человек

Полицейские задержали более 500 демонстрантов в Париже

Демонстранты в Париже попытались начать марш в сторону Елисейского дворца

Рука-манипулятор МКС захватила корабль Dragon для последующей стыковки

В Брюсселе произошли столкновения "желтых жилетов" с силами правопорядка

При захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связью

Пограничники задержали в аэропорту "Львов" гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА