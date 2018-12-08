События

13:10 08.12.2018

Дело о попытке незаконной продажи теплохода "Николай Савицкий" расследуется по статье "злоупотребление влиянием"

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Дело о попытке незаконной продажи теплохода "Николай Савицкий" расследуется по статье "злоупотребление влиянием"

Советник гендиректора ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи, пытавшиеся осуществить незаконную продажу теплохода "Николай Савицкий", были задержаны во время получения неправомерной выгоды в одном из ресторанов в г.Днепр. Открыто уголовное производство по статье "злоупотребление влиянием".

Как сообщает в субботу департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области установили, что Министерство инфраструктуры Украины выставило на продажу теплоход "Николай Савицкий", 1988 года, рыночная стоимость которого достигает 700 тыс. долларов. Все процедуры по его реализации организовывали ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и Первая Украинская межрегиональная товарная биржа. Однако вместо организации аукциона представители этих двух структур организовали преступную схему по продаже госимущества.

Правоохранители установили, что советник гендиректора пароходства и представитель биржи предложили заинтересованному лицу приобрести судно по выгодной цене, путем воздействия на должностных лиц ведомства, но за это потенциальный покупатель должен был заплатить лично им 260 тыс. долларов. Для осуществления махинации по продаже сообщники создали условия, по которым невозможно было провести аукцион по стартовой цене, в результате начальная стоимость была снижена на 30%, кроме того, покупатель получил возможность выкупить теплоход без аукциона.

В ходе следственных действий установлено условие злоумышленников: покупатель должен был оставить денежные средства в определенном ими пункте обмена валют.

По информации департамента полиции, 7 декабря в одном из ресторанов в г.Днепр оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области и следователи прокуратуры области задержали правонарушителей при получении взятки. В пункте обмена валют, в котором по указанию задержанных были оставлены деньги, правоохранители изъяли 100 тыс. долларов, полученных в качестве части неправомерной выгоды.

В настоящее время советник гендиректора ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Ранее о попытке незаконной продажи теплохода и задержании двух чиновников сообщал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Теги: #днепр #биржа #полиция #продажа #теплоход
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