События

08:50 08.12.2018

В Киеве в субботу перекроют движение по тоннелю на ул.Телиги в направлении станции метро "Почайна"

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В Киеве 8 декабря будет закрыто движение по тоннелю на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"8 декабря с 08:30 до 15:00 в связи с проведением электромонтажных работ в туннеле на ул.Елены Телиги будет закрыто движение по тоннелю в направлении станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

 

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
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