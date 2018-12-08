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06:37 08.12.2018

Аваков: более 550 семей нацгвардейцев получат жилье до конца года

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Аваков: более 550 семей нацгвардейцев получат жилье до конца года

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до конца 2018 года семьи 550 сотрудников Национальной гвардии получат жилье, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Следующий год будет сложным для нашего государства. Нас ожидают вызовы, связанные с избирательным процессом. Одна из главных задач Нацгвардии - обеспечить стабильность внутри страны. Для этого нам нужны компетентные честные офицеры и личный состав и их надо мотивировать", - сказал А.Аваков во время расширенного заседания военного совета Нацгвардии.

Он уточнил, что в бюджете на 2019 год государство определило главные направления - обеспечение военнослужащих Вооруженных сил, Нагвардии и Нацполиции.

А.Аваков также отметил, что до конца 2019 года инициируют несколько программ для Национальной гвардии, в том числе по обеспечению гвардейцев жильем.

"Уже с 1 января 2019 зарплаты гвардейцев будут повышены в среднем на 30%, а к концу текущего года 569 семей гвардейцев получат жилье", - рассказал глава МВД.

 

Теги: #жилье #нацгвардия #украина #мвд
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