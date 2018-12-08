К МКС должен пристыковаться очередной американский грузовой космический корабль

Грузовой космический корабль Dragon ("Дрэгон") компании SpaceX в субботу, как ожидается, совершит стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором на МКС, которым будет управлять американский астронавт, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony.

Dragon доставит на МКС 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

"Грузовик" был выведен на орбиту во вторник ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Старт был осуществлен с 40 пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

Корабль Dragon пробудет в составе МКС в течение около пяти недель. Затем, 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", а днем позже - американский "грузовик" "Сигнус" (Cygnus) компании "Нортроп Грумман". При этом запуск "Сигнуса", который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома НАСА Уоллопс в штате Вирджиния.

Как сообщалось, в понедельник первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль "Союз" успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретили россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.