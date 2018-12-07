СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию восьми российских телеканалов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в стране российских телевизионных каналов, которую осуществлял один из местных провайдеров.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям Кропивницкого услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора. Этот контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По информации СБУ, спецслужбы РФ используют российские телеканалы в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в Украине.

Сотрудники СБУ проинформировали Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно правового урегулирования и применения административно-правовых санкций к провайдеру - нарушителю лицензионных условий.