Президент Украины Петр Порошенко вновь призвал Россию без каких-либо условий освободить украинских военных моряков, взятых в плен в Керченском проливе 25 ноября.

"Мы призываем Кремль немедленно, без каких-либо предварительных условий, освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда и полностью открыть судоходство в соответствии с международным правом в Керченском проливе, и деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу в Киеве.