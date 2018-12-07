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13:28 07.12.2018

Порошенко вновь призвал Россию без каких-либо условий освободить украинских военных моряков

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Порошенко вновь призвал Россию без каких-либо условий освободить украинских военных моряков

Президент Украины Петр Порошенко вновь призвал Россию без каких-либо условий освободить украинских военных моряков, взятых в плен в Керченском проливе 25 ноября.

"Мы призываем Кремль немедленно, без каких-либо предварительных условий, освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда и полностью открыть судоходство в соответствии с международным правом в Керченском проливе, и деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу в Киеве.

Теги: #порошенко #россия #моряки
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