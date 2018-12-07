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04:51 07.12.2018

Прокуратура квалифицировала гибель военнослужащего на передовой как террористический акт

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Прокуратура квалифицировала гибель военнослужащего на передовой как террористический акт

Гибель военнослужащего на передовой квалифицирована как террористический акт, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту обстрела 29 ноября 2018 представителями незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" передовых позиций Вооруженных сил Украины вблизи с.Крымского Новоайдарского района Луганской области, в результате которого смертельно ранен военнослужащий воинской части А4267, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт)", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Отмечается, что благодаря усилиям представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины (воинов-интернационалистов)" 5 декабря тело погибшего военнослужащего передано поисковой группе "Эвакуация 200" отдела поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, выполняются необходимые следственные действия. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области", – сказано в сообщении.

Теги: #военнослужащий #гибель #украина #квалификация #луганская_обл
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