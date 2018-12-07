События

01:03 07.12.2018

Патриарх Варфоломей еще 12 октября призвал главу УПЦ принять участие в объединительном соборе

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Патриарх Варфоломей еще 12 октября призвал главу УПЦ принять участие в объединительном соборе

Константинопольский патриарх Варфоломей в своем письме главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию от 12 октября 2018, призвал принять участие в учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и вступить в общение с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием.

"Мы просим Вас (митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – ИФ) немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархией в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для определения ее Предстоятеля. Вашему Высокопреосвященству конечно разрешается быть кандидатом на эту позицию", – говорится в письме опубликованном митрополитом Александром (Драбинко) на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Также Константинопольский патриарх Варфоломей отметил, что после выборов предстоятеля Украинской церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не сможет "экклезиологически и канонически" носить титул митрополита Киевского.

"Обращаясь к Вам как "Высокопреосвященный митрополит Киевский", в форме икономии (снисхождения - ИФ) и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - говорится в письме патриарха.

Также он просит митрополита Онуфрия и епископов УПЦ вступить в общение с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием.

"Мы также просим Вас и Вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, через наше положительное решение на апелляционные просьбы, которые они неоднократно присылали нам, как-то ясно и мудро провозглашают Божественные и Святые Каноны 9 и 17 Святых отцов Халкидон. Нет нужды повторять, что рассмотрение апелляционных петиций не является "легитимизацией расколов", но есть шанс вылечить их, как и в случае с расколом, что мучает возлюбленный украинский народ на протяжении трех десятилетий", – сказано в письме.

Теги: #упц #украина #собор #константинополь
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