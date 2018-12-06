События

10:27 06.12.2018

В супермаркете Харькова полицейский охраны застрелил посетителя, который ранил его ножом

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В супермаркете Харькова полицейский охраны застрелил посетителя, который ранил его ножом

 В Харькове в супермаркете "Рост" посетитель отказался платить за товар и в результате конфликта ударил ножом сотрудника полиции охраны, а полицейский в свою очередь застрелил его из табельного оружия.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, конфликт произошел вечером в среду. Охранник супермаркета сообщил полицейскому взводу охраны объектов, что неизвестный гражданин отказывается платить за товар.

"Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений. Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со ст.46 закона Украины "О Национальной полиции" использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина", - говорится в сообщении.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина, напавший на полицейского, умер.

Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова.

Теги: #полиция #оружие #охрана #харьков #супермаркет
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