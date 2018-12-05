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16:00 05.12.2018

Суд приговорил жителя Днепра к 1 году и 7 мес. заключения за кражу шоколада в супермаркете

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Суд приговорил жителя Днепра к 1 году и 7 мес. заключения за кражу шоколада в супермаркете

Бабушкинский районный суд Днепропетровска вынес приговор, которым признал ранее судимого жителя Днепра виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, суд назначил наказание злоумышленнику в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.

Как установило следствие, в конце июля 2018 обвиняемый, находясь в одном из супермаркетов Днепра, совершил кражу шоколада на общую сумму около 333 грн. "Кражу вовремя заметили охранники супермаркета, которые и остановили мужчину", - говорится в сообщении.

Теги: #суд
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