Суд приговорил жителя Днепра к 1 году и 7 мес. заключения за кражу шоколада в супермаркете

Бабушкинский районный суд Днепропетровска вынес приговор, которым признал ранее судимого жителя Днепра виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, суд назначил наказание злоумышленнику в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.

Как установило следствие, в конце июля 2018 обвиняемый, находясь в одном из супермаркетов Днепра, совершил кражу шоколада на общую сумму около 333 грн. "Кражу вовремя заметили охранники супермаркета, которые и остановили мужчину", - говорится в сообщении.