Пограничники отказали двум журналистам из России во въезде в Украину, поскольку они не смогли подтвердить цель своей поездки в область, где введено военное положение и зону Операции объединенных сил (ООС), сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Что касается двух российских журналисток, то они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Они ехали мало того, что в зону проведения ООС, но и в область, где введено военное положение и при этом не имели аккредитации ООС и не могли четко объяснить, что будут там делать. Поэтому на основании действующего законодательства пограничники отказали им в пересечении границы Украины", - сказал О.Слободян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина " в среду.

Он уточнил, что за минувшие сутки на территорию Украины не были пропущены около 60 граждан РФ.

"По состоянию на утро почти 730 граждан РФ мы не попустили в Украину, начиная с введения военного положения", - уточнил О.Слободян.