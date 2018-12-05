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14:41 05.12.2018

Кабмин распределил 12,8 млн грн субвенции Донецкой и Днепропетровской областям

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Кабмин распределил 12,8 млн грн субвенции Донецкой и Днепропетровской областям

Кабинет министров Украины распределил 12 млн 812 тыс. грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам Донецкой и Днепропетровской областей на поддержку территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В частности, в Донецкой области средства распределены на населенные пункты Великоновоселковского района, а также городов Покровск, Дружковка и громаде города Лиман (4 млн 485 тыс. грн), на Волновахский район и город Мариуполь (6 млн 327 тыс. грн).

В Днепропетровской области субвенции выделены на город Кривой Рог (2 млн грн).

Теги: #субвенция #кабмин
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