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10:20 05.12.2018

Суд удалился для вынесения приговора по делу о госизмене Януковича после очередного отказа экс-президента выступить с последним словом

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Суд удалился для вынесения приговора по делу о госизмене Януковича после очередного отказа экс-президента выступить с последним словом

Коллегия судей Оболонского районного суда г.Киева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее решение было принято судом на заседании в среду после того, как адвокаты В.Януковича сообщили о том, что их подзащитный вновь не может выступить с последним словом из-за полученной травмы.

"Медицинские справки, представленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Янукович не может выступать в суде, о том, что у него травмирована голова или органы речи. В связи с этим суд не видит оснований для дальнейших перерывов в данном судебном заседании. Видеоконференцсвязь как раз и предусматривает состояние здоровья, которое не дает возможность подсудимому прибыть на заседание", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он напомнил, что суд предоставлял В.Януковичу возможность выступить с последним словом 12, 23 октября и 19 ноября.

"Суд полностью осознает право Виктора Януковича молчать и не нести за это никакой ответственности", - указал В.Девятко.

Судья объявил, что суд отклонил ходатайства стороны защиты об обстановке уголовного производства, переносе заседания и допросе в режиме видеоконференции израильского врача Эяля Аттиаса, который 4 декабря приехал в Москву по приглашению представителей В.Януковича, в частности, для обсуждения возможности обследования экс-президента в Израиле.

Адвокат В.Януковича Александр Горошинский отметил во время заседания, что режим работы московской клиники, где сейчас находится его клиент, не предусматривает проведение видеоконференции с судом. Кроме того, по его словам, В.Янукович находится в "обездвиженном состоянии".

В свою очередь прокурор Максим Крым указал, что предоставленные справки из медицинского учреждения конкретно не объясняют, почему В.Янукович не может принимать участие в судебном процессе в режиме видеоконференции.

Теги: #суд #оболонь #янукович
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