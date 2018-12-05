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06:40 05.12.2018

Кличко: точку в конфликте вокруг скандальной застройки на Осокорках поставит Градостроительный совет

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Кличко: точку в конфликте вокруг скандальной застройки на Осокорках поставит Градостроительный совет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что точку в решении конфликта вокруг строительства на Осокорках должен поставить Градостроительный совет, а до этого любые работы на объекте будут запрещены, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Ключевой вопрос - если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, сады, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать как будет выглядеть район после застройки. И главное - мы должны, прежде всего, учитывать интересы общества", - заявил В.Кличко.

Как отмечается, застройщик апеллирует наличием у него разрешительных документов на строительство. Однако В.Кличко обратился к представителям компании-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов.

"Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии. Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но, без согласия общественности мы не можем продолжать строительство", - отметил мэр Киева.

Он призвал все стороны соблюдать законность и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию для получения сомнительных политических дивидендов.

Теги: #киев #застройка #украина #конфликт #осокорки
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