События

00:49 05.12.2018

К МКС в среду должен стартовать американский грузовой космический корабль

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Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в среду после суточной отсрочки старта должна будет отправить грузовой космический корабль "Дрэгон" (Dragon) с 2,5 тоннами груза на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным НАСА, причиной отсрочки старта стала плесень, обнаруженная на пищевых батончиках, предназначенных для проведения опытов с грызунами на орбите.

Запуск запланирован на 13:16 в среду по североамериканскому восточному времени.

При этом сообщается, что на фоне погодных условий в районе космодрома шанс на успешный запуск составляет 90 процентов.

Старт планируется провести с 40-го пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", а днем позже - американский "грузовик" "Сигнус" (Cygnus) компании "Нортроп Грумман". При этом запуск "Сигнуса", который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома Уоллопс в штате Вирджиния.

Как сообщалось, в понедельник первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль "Союз" успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретили россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.

Теги: #сша #космос #старт #корабль
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