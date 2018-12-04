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21:05 04.12.2018

Перемирие может быть объявлено на Донбассе на новогодние праздники и Рождество - Сайдик

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Перемирие может быть объявлено на Донбассе на новогодние праздники и Рождество - Сайдик

 Трехсторонняя контактная группа готовится к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"В рабочей группе по безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - сказал М.Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам заседания ТКГ.

Спецпредставитель сообщил, что в заседаниях ТКГ будет перерыв на четыре недели до середины января с 19 декабря. "И я очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - отметил он.

Теги: #перемирие #рождество #сайдик #донбасс
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Интерфакс-Украина
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