Суд по смертельному ДТП в центре Харькова назначил дополнительную экспертизу обвиняемой Зайцевой

Киевский районный суд г.Харькова во вторник назначил дополнительную судебную экспертизу Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек.

"Назначить дополнительную судебную экспертизу, проведение которой поручить Харьковскому областному бюро судебно-медицинских экспертиз... На рассмотрение экспертов поставить вопрос, находилась ли Зайцева под воздействием употребления наркотических или других одурманивающих средств", - говорится в определении, вынесенном судьей Виктором Попрасом.

Суд также указал, что экспертиза должна быть проведена до 10 декабря.

Ходатайство о проведении дополнительной судебной экспертизы Е.Зайцевой подал адвокат другого обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Он просил назначить комплексные судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизы, и поручить их проведение бюро судмедэкспертизы в Киеве.

Но суд удовлетворил его ходатайство частично.

Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.