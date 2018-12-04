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17:50 04.12.2018

Медведчук уже не принимает участия в минских переговорах – Марчук

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Медведчук уже не принимает участия в минских переговорах – Марчук

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук сообщил, что лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа", член партии "За життя" Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах в Минске.

В интервью "BBC News Украина", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос о роли В.Медведчука, Е.Марчук сказал: "Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ – уже несколько раундов другой человек".

"А о роли Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами – это другая тема, которая не касается минских переговоров", - добавил он.

Что касается того, что в минских переговорах после так называемых "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), то, по словам Е.Марчука, формат не изменился.

"От Донецка изменился переговорщик, от Луганска остался тот же. Но выборы - это серьезный и демонстративный подрыв (переговоров - ред.). Для меня лично это одно и то же – незаконные выборы и обстрел и плен наших ребят", - сказал представитель Украины в ТКГ.

Теги: #марчук #ткг #медведчук
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