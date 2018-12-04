СБУ блокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на системы судебной власти Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб осуществить масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, специалисты украинской спецслужбы зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов - после открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации.

В СБУ установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, имеющими, в частности, российские ІР-адреса.

Согласно выводам специалистов, замысел спецслужб РФ заключался в блокировании стабильного функционирования судебной информационной системы Украины. Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) удалось локализовать негативные проявления кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие.

"СБ Украины как ключевая структура по обеспечению национальной безопасности продолжает реализовывать комплекс необходимых мер по защите критической информационной структуры государства", - подытожили в пресс-центре.