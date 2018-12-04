Луценко: АП затребовала списки российских компаний, против которых предлагается ввести санкции

Администрация президента Украины затребовала списки российских юридических и физических лиц, в отношении которых предлагается введение санкций, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Надеюсь, что президент меня поддержит (в предложении инициировать перед СНБО введение санкции в отношении юридических и физлиц РФ в виде замораживания активов до деоккупации территории Украины – ИФ). Во всяком случае, сейчас мне сообщили о том, что администрация президента затребовала все списки, детали. Очевидно, что в ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершаться решением СНБО", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Одессе.

По словам генпрокурора, введение военного положения в Украине требует переосмысление того, что происходит с российским бизнесом в Украине.

"Более месяца мы собирали информацию, какой он (российский бизнес – ИФ) есть, каков массив этого бизнеса. Могу вам сказать, что это 4 тома высотой где-то в 40 см, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц, то есть это огромный массив юридических и физических лиц резидентов Российской Федерации, которые ведут бизнес в Украине", - рассказал он.

Ю.Луценко отметил, что часть этого бизнеса ведется в очень важных отраслях экономики.

"Как член СНБО, я вчера пописал письмо на имя главы государства и секретаря СНБО с предложением воспользоваться действующим законом о санкциях… я предлагаю воспользоваться замораживанием активов российского бизнеса до деоккупации нашей страны", - сказал он.

При этом генпрокурор отметил, что это, естественно, не должно быть огульным решением, необходимо серьезно проанализировать каждую из стратегических отраслей, но решение должно быть принято.

"Дальше мириться с тем, что граждане или фирмы страны-агрессора зарабатывают в Украине, я считаю неприемлемым, Это моя гражданская позиция, и я ее направил в порядке, установленном законе", - подытожил Ю.Луценко.