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10:49 04.12.2018

Украинская сторона предложила пограничным ведомствам стран на западном участке усилить погранрежим со своей стороны - Цигикал

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Украинская сторона предложила пограничным ведомствам стран на западном участке усилить погранрежим со своей стороны - Цигикал

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал попросил руководство пограничных структур стран, с которыми Украина граничит на западном участке, усилить пограничный режим.

"Я подписал письма практически всем руководителям пограничных ведомств стран, с которыми мы граничим: Словакия, Венгрия, Польша, Румыния... Мы попросили, чтобы руководство пограничных структур этих стран усилило пограничный режим со своей стороны, чтобы мы проводили совместные мероприятия… Поскольку часть наших подразделений мы отправляем для усиления на восток, то немножко ослабляем систему охраны на западе", - рассказал П.Цигикал в интервью телеканалу UA:TV (записано 3 декабря), отвечая на вопрос о ситуации на западной границе.

Он подчеркнул, что на западном участке госграницы также осуществляется усиленная работа по проверке людей, которые пересекают границу.

"Мы понимаем, что из Европы заезжают те же россияне или граждане других стран, которые могут работать на спецслужбы РФ", - пояснил глава погранведомства.

Теги: #военное_положение #госпогранслужба #граница #цигикал
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