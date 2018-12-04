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06:17 04.12.2018

В Одесской области женщину приговорили к 5,5 годам тюрьмы за подкуп избирателей

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В Одесской области женщину приговорили к 5,5 годам тюрьмы за подкуп избирателей

Прокуратура Одесской области за подкуп избирателей приговорила к лишению свободы жительницу Килийского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуроры прокуратуры Одессщины поддержали публичное обвинение в суде в отношении гражданки, подозреваемой в нарушении положений избирательного законодательства (ч. ч. 2, 4 ст.160 УК Украины)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В информации уточняется, что Килийским районным судом подозреваемая признана виновной в неоднократном подкупе избирателей в пользу отдельной политической силы в г.Килия и в с.Шевченково этого же района.

"Она приговорена к 5 годам и 6 месяцам заключения, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом", – сказано в сообщении.

Осужденная подыскивала жителей района, которые находились в трудном материальном положении, и которым была необходима денежная помощь. Схема предусматривала заблуждение избирателей и заключения безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосование за определенных лиц.

Стоимость голоса избирателя оценили в 600 грн, которые выдавали частями – 200 грн граждане получали перед голосованием, а остальные - после их проведения.

Теги: #одесская #агитация #украина #приговор #подкуп
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Интерфакс-Украина
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