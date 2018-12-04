Во Львове более 20 членов преступной группы приговорены к условным срокам и штрафам

Во Львове 21 члена преступной группы, задержанных за занятие нелегальным игровым бизнесом, осуждены к штрафам и условным тюремным срокам.

Как сообщает в понедельник, отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Четверо организаторов незаконного бизнеса приговорены к 5 годам лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на год, а также к штрафам на суммы 289, 255 и 187 тысяч гривен и конфискации имущества – двоих автомобилей и части квартиры, принадлежащей одному из организаторов.

Еще 17 участников группы приговорены к 5 годам лишения свободы условно.

Как сообщалось, полиция задержала 21 члена преступной группы, которые на протяжении 2016-17 годов устроили нелегальную сеть игровых заведений в двух районах Львова.

Полиция изъяла более 100 единиц игрового оборудования вместе с мониторами, средствами связи и финансовыми документами.

По этому факту полиция открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.203 УК Украины (Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности) и ст.255 (создание преступной организации).