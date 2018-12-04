Денисова посетит военнопленных украинских матросов находящихся в СИЗО "Матросская тишина" в Москве

Раненных украинских моряков, находящихся в следственном изоляторе "Матросская тишина", во вторник посетит омбудсмен Москвы, заявляет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Завтра к ним придет уполномоченная по правам человека г.Москва и посмотрит, как соблюдаются права человека", - сообщила Л.Денисова в эфире в понедельник в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Л.Денисовой, данную информацию она получила от своей российской коллеги Татьяны Москальковой.

Л.Денисова сказала, что со слов Т.Москальковой, украинским военнослужащим оказывается медицинская помощь, "они ходят, их кормят".

Л.Денисова также рассказала, что военнопленные - украинские граждане, находящиеся в следственном изоляторе "Лефортово" будут размещены в двухместных камерах, размером 8 кв.метров, а их соседями по камере будут "люди, впервые попавшие в тюрьму".

Украинский омбудсмен подчеркнула, что во время ее телефонного разговора с Т.Москальковой последняя не согласилась с использованием слова "военнопленный" по отношению к украинским морякам, захваченных РФ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время эфире, когда выступал президент Украины Петр Порошенко, Л.Денисовой стало плохо и участники программы помогли ей выйти из студии. Однако через несколько минут она возвратилась на телеплощадку.