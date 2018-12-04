События

00:50 04.12.2018

Задержанные в Грузии шесть украинских граждан не признают предъявленные им обвинения

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Задержанные в Грузии шесть украинских граждан не признают предъявленные им обвинения

Задержанные в Тбилиси шесть украинских граждан и один грузинский гражданин не признают предъявленные им в понедельник прокуратурой Грузии обвинения, сообщил журналистам один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили.

По его словам, задержанные в знак протеста отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Адвокат отметил, что задержанные граждане Украины утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

В беседе с журналистами адвокаты задержанных сообщили в понедельник, что задержанным предъявлены обвинения по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств).

Как заявляют адвокаты, они намерены добиваться освобождения задержанных без назначения им меры пресечения.

Шесть граждан Украины и один грузинский гражданин были задержаны накануне в ходе проведенной МВД Грузии спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси.

В МВД заявили накануне, что у задержанных были изъяты пистолеты и самодельный автомат. В ведомстве отметили, что они прибыли в страну 27 ноября, и на данном этапе следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную их связь с проходящими в стране политическими процессами.

Между тем, грузинские СМИ сообщили, что все задержанные являются бойцами украинского добровольческого батальона "Донбасс".

Накануне в парламенте Грузии заявили, что ждут от МВД и СГБ ответов по поводу задержанных в Тбилиси граждан Украины, в частности, могли ли быть они связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и митингами оппозиции.

"Факт, что задержанные, это люди, которые приехали сюда не как туристы. Это прошедшие специальную подготовку люди, бойцы и они задержаны с соответствующим оружием и материалами", - заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Теги: #грузия #задержанные #украина #обвинения
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