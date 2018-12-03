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11:01 03.12.2018

В ДТП близ Кракова пострадали восемь граждан Украины

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В ДТП близ Кракова пострадали восемь граждан Украины

Девять человек, в том числе восемь граждан Украины, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) близ Кракова, сообщает "Польское радио" в понедельник утром.

"Один автомобиль пассажирский, второй - это фургон. Пострадало восемь граждан Украины и водитель фургона", - говорится в заметке.

О причинах аварии, а также о состоянии пострадавших информации нет.

Вместе с тем, в "Польском радио" отметили, что полиция Польши предупреждает об очень тяжелых дорожных условиях: на дороге гололедица, что значительно усложняет торможения.

Теги: #краков #дтп
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