В ДТП близ Кракова пострадали восемь граждан Украины

Девять человек, в том числе восемь граждан Украины, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) близ Кракова, сообщает "Польское радио" в понедельник утром.

"Один автомобиль пассажирский, второй - это фургон. Пострадало восемь граждан Украины и водитель фургона", - говорится в заметке.

О причинах аварии, а также о состоянии пострадавших информации нет.

Вместе с тем, в "Польском радио" отметили, что полиция Польши предупреждает об очень тяжелых дорожных условиях: на дороге гололедица, что значительно усложняет торможения.