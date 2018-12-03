РФ, по решению ЕСПЧ, сегодня обязана предоставить информацию о захваченных ею в плен украинских моряках

Власти Российской Федерации, согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в понедельник, 3 декабря, должны предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медпомощи, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко и выражает надежду, что это решение будет выполнено.

"ЕСПЧ в ответ на обращение Украины уже вынес срочное и важное решение – обязал Россию предоставить информацию о захваченных моряках и юридических основаниях их удержения, места их удерживания, причиненных ранениях и предоставления им медицинской помощи. Эту информацию, в соответствии с решением суда, правительство Российской Федерации должно предоставить сегодня", - заявил П.Порошенко, открывая форум "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в понедельник в Киеве.

Глава государства высказал надежду, что это произойдет и "беззаконие в отношении наших моряков наконец-то будет прекращено".

Как сообщалось, П.Петренко на заседании правительства 28 ноября сообщил, что Министерство юстиции от имени Кабинета министров обратилось в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. По его словам, позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.