Найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США

В Бахрейне обнаружено тело командующего Пятым флотом Скотта Стирни, сообщила пресс-служба ВМС США.

"Командующий Пятым флотом США вице-адмирал Скотт Стернни найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в настоящее время причины смерти не установлены, однако не имеют насильственного характера.

Заместитель командира 5-го флота контр-адмирал Пол Шлис принял командование и вылетел в Бахрейн.

Служба уголовных расследований ВМС и МВД Бахрейна ведут расследование смерти С.Стирни.

Пятый флот ВМС США был заново создан в 1995 году для действий в Персидском заливе. Основной пункт базирования флота - Манама (Бахрейн).