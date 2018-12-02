События

08:34 02.12.2018

Найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США

1 мин читать

В Бахрейне обнаружено тело командующего Пятым флотом Скотта Стирни, сообщила пресс-служба ВМС США.

"Командующий Пятым флотом США вице-адмирал Скотт Стернни найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в настоящее время причины смерти не установлены, однако не имеют насильственного характера.

Заместитель командира 5-го флота контр-адмирал Пол Шлис принял командование и вылетел в Бахрейн.

Служба уголовных расследований ВМС и МВД Бахрейна ведут расследование смерти С.Стирни.

Пятый флот ВМС США был заново создан в 1995 году для действий в Персидском заливе. Основной пункт базирования флота - Манама (Бахрейн).

Теги: #сша #вмс #украина #командующий
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У генконсульства США в Мексике прогремел взрыв

На дорогах Киева в воскресенье гололедица, предупреждают в Укргидрометцентре

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Нацгвардии принесли присягу 3 тысячи срочников и 200 контрактников

В Соломенском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина

В Николаевской области в ДТП с участием двух легковушек пострадал ребенок

Группа нелегалов задержана в Сумской области

В Киеве ночью 2 декабря на мосту Патона перекроют движение

В Киевской области обрушилась крыша в одной из школ

Порошенко передал ВС Украины новую военную технику

ПОСЛЕДНЕЕ

Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе на территории университета

Грузинская борьба "чидаоба" вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Париж пережил день погромов и схваток хулиганов с полицией

Боевики в субботу 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Более 80 "желтых жилетов" задержаны в Бельгии

В Запорожской области штормящее море подтопило 40 баз отдыха

"Аквариум" перенес свой тур по Украине на следующий год

Порошенко о смерти Буша-старшего: При его президентстве Украина и США начали развитие сотрудничества в интересах демократии

Решения о пропуске иностранцев в Крым и на Донбасс в период военного положения будут приниматься индивидуально на КПВВ

Лидеры ЕС соболезнуют в связи с кончиной Буша-старшего

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА