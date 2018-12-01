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11:39 01.12.2018

Полиция применила слезоточивый газ в стычках с "Желтыми жилетами" на Елисейских полях

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Полиция применила слезоточивый газ в стычках с "Желтыми жилетами" на Елисейских полях

Французские власти зафиксировали в субботу утром первые случаи столкновений между полицией и демонстрантами из движения "Желтые жилеты" на Елисейских полях в Париже, сообщает местное радио.

В районе 9:00 (11:00 МСК) группа демонстрантов попыталась прорваться через оборудованный полицией КПП. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

"Желтые жилеты" в субботу проводят общенациональную акцию протеста против властей. Планируется, что главная демонстрация пройдет как раз на Елисейских полях. На прошлой неделе во время акции протеста там произошли довольно масштабные беспорядки, и потому на сей раз власти крайне внимательно подошли к вопросу обеспечения безопасности на Елисейских полях.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Теги: #протест #париж #франция
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