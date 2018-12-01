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11:14 01.12.2018

В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух

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В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух

В Одессе ночью военнослужащий Вооруженных сил Украины после словесной перепалки выстрелил из пистолета в воздух, пострадавших нет, стрелок задержан правоохранителями, сообщило оперативное командование "Юг".

"В ночное время 30 ноября 2018 в г.Одесса, военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", – говорится в сообщении на странице оперативного командования в "Фейсбук" в субботу утром.

Пострадавших нет. Военнослужащий был задержан правоохранительными органами, которые находились неподалеку.

"Личный состав воинской части А2393 осуждает действия военнослужащего. Назначено служебное расследование. За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ согласно указу президента выполняют задачи в условиях военного положения и приведены в полную боевую готовность.

Теги: #всу #стрельба #одесса
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