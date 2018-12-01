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09:09 01.12.2018

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 196 тонн гумпомощи

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МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 196 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты общим весом более 196 тонн", – сообщает государственная пограничная служба Украины в субботу утром.

Теги: #мккк #украина #донбасс #гумпомощь
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