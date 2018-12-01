МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 196 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты общим весом более 196 тонн", – сообщает государственная пограничная служба Украины в субботу утром.