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17:24 30.11.2018

НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска, государственного уполномоченного АМКУ и 17 судей

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НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска, государственного уполномоченного АМКУ и 17 судей

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о начале полной проверки деклараций городского головы Черноморска (Одесская обл.), государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и 17 судей.

Как сообщается на сайте НАПК в пятницу, будут осуществлены полные проверки деклараций председателя Черноморского городского совета Валерия Хмельнюка за 2015, 2016 и 2017 (исправленной) годы, государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Нацагентство также проверит деклараций 17 судей из разных областей.

Кроме того, на заседании НАПК были утверждены результаты проверок деклараций 13-ти субъектов декларирования

Теги: #напк #декларации #амку
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