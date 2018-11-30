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15:17 30.11.2018

ОНК обнаружила почти всех арестованных украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово"

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ОНК обнаружила почти всех арестованных украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово"

Большинство украинских моряков, арестованных в Крыму после инцидента в Керченском проливе, находятся под стражей в столичном следственном изоляторе "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" заместитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Член московского ОНК Когершын Сагиева подтверждает, что 21 моряк находится в настоящее время в карантине "Лефортово", - сказал Е.Меркачева агентству в пятницу.

"Карантин предполагает раздельное нахождение в двух- или трехместных камерах в течение нескольких дней. В это время арестованным будет проведено медосвидетельствование, с ними пообщается психолог", - добавила зампред московского ОНК.

Она уточнила, что местонахождение еще троих арестованных моряков в настоящее время ОНК неизвестно. "В "Лефортово" все здоровые", - пояснила она.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело о "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

24 украинца, находившихся на суднах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

В ночь на пятницу адвокат одного из арестованных Николай Полозов сообщил "Интерфаксу", что моряков вывезли из СИЗО Симферополя.

Теги: #тюрьма #азовское_море #моряки
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