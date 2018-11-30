Плененных на судах ВМСУ двоих сотрудников СБУ перевозят в Москву

Захваченных в плен россиянами на судах Военно-морских сил ВСУ близ Керченского пролива 25 ноября сотрудников Службы безопасности Украины готовят к переводу в Москву, сообщают в СБУ.

"На сегодняшний день есть информация, что два сотрудника СБУ, которые находятся в российском плену, готовятся к перевозке в Москву для проведения с ними следственных действий в рамках сфальсифицированного российской стороной уголовного производства", - сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов на брифинге в пятницу.