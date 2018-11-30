События

12:03 30.11.2018

Плененных на судах ВМСУ двоих сотрудников СБУ перевозят в Москву

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Плененных на судах ВМСУ двоих сотрудников СБУ перевозят в Москву

Захваченных в плен россиянами на судах Военно-морских сил ВСУ близ Керченского пролива 25 ноября сотрудников Службы безопасности Украины готовят к переводу в Москву, сообщают в СБУ.

"На сегодняшний день есть информация, что два сотрудника СБУ, которые находятся в российском плену, готовятся к перевозке в Москву для проведения с ними следственных действий в рамках сфальсифицированного российской стороной уголовного производства", - сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов на брифинге в пятницу.

Теги: #пленные #сбу #азовское_море #моряки
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Интерфакс-Украина
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