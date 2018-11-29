Киевсовет обязал застройщика Почтовой площади включить в проект строительство музея

Киевский городской совет во втором чтении принял решение о внесении изменений в инвестиционный договор с ООО "Хенсфорд-Украина" (Киев), реализующим проект строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на Почтовой площади, и включить в проект строительство музея.

Соответствующее решение принято на заседании городского совета в четверг. За решение проголосовали 95 депутатов.

"Проектом решения принципиально предлагается сменить название (проекта решения – ИФ). Таким образом, мы даем инвестору возможность выполнить его инвестиционные обязательства и, учитывая тот факт, что найдены артефакты, мы фактически обязываем его создать музей на данной территории и не расторгать договор. Я считаю, что это нормально и адекватно и с точки зрения защиты интересов инвестора, ведь это может быть очень прибыльное вложение", – отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский.

Согласно проекту решения, предлагается направить инвестору в течение семи дней со дня принятия решения письменное предложение о внесении изменений в инвестдоговор, в частности, предусмотреть на объекте размещение помещений музея.

"Инвестор, в свою очередь, должен в кратчайшие сроки представить альтернативный проект укрепления Почтовой. После того, как проект будет согласован с археологами и всеми сторонами, Департамент охраны культурного наследия сможет снять предписание на выполнение строительных работ и инвестор укрепит Почтовую, что даст возможность археологам завершить раскопки", – добавил замглавы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

В случае если инвестор откажется вносить изменения в договор или не станет выполнять его условия, инвестиционный договор будет расторгнут в суде.

Ранее проект решения по Почтовой площади предусматривал передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музей истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

В ходе реконструкции на Почтовой площади были найдены памятники, имеющие историческую и археологическую ценность. Они датированы XI-XII вв. и свидетельствуют о размещении в этой местности прибрежного городского квартала Средневекового Киева.

Как сообщалось, в июне Киевсовет провалил прекращение договора с застройщиком Почтовой площади во втором чтении

5 июля 2018 года Верховная Рада Украины приняла постановление №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве.