Полиция Франции задержала женщину, угрожавшую взрывом в отделении банка

Сотрудники французской полиции задержали женщину, которая угрожала взорвать отделение банка в городе Алес, расположенном на юге страны, сообщает в четверг радиостанция "Франс блё".

По ее данным, речь идет о 65-летней женщине, у которой, как оказалось, не было при себе никаких взрывных устройств. После задержания ее направили на психиатрическое обследование в больницу.

В результате инцидента никто не пострадал. Некоторым из посетителей банка потребовалась помощь психолога.

Ранее сообщалось, что женщина ворвалась в отделение банка и угрожала привести в действие взрывчатку, которая якобы находилась у нее.