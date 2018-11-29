События

15:57 29.11.2018

Полиция Франции задержала женщину, угрожавшую взрывом в отделении банка

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Полиция Франции задержала женщину, угрожавшую взрывом в отделении банка

Сотрудники французской полиции задержали женщину, которая угрожала взорвать отделение банка в городе Алес, расположенном на юге страны, сообщает в четверг радиостанция "Франс блё".

По ее данным, речь идет о 65-летней женщине, у которой, как оказалось, не было при себе никаких взрывных устройств. После задержания ее направили на психиатрическое обследование в больницу.

В результате инцидента никто не пострадал. Некоторым из посетителей банка потребовалась помощь психолога.

Ранее сообщалось, что женщина ворвалась в отделение банка и угрожала привести в действие взрывчатку, которая якобы находилась у нее.

Теги: #франция
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