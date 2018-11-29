События

14:13 29.11.2018

Два экс-сотрудника СБУ участвовали в захвате украинских судов во время агрессии РФ в Керченском проливе

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Два экс-сотрудника СБУ участвовали в захвате украинских судов во время агрессии РФ в Керченском проливе

Среди причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября есть двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины, сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов.

"У нас есть информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняли задачу именно по захвату наших судов", - сказал О.Фролов на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли среди российских военных украинские граждане, перешедшие на сторону РФ в 2014 году.

"Служба безопасности Украины проверяет информацию (о возможных причастных к нападению на украинских моряков – ИФ) со всех источников, в том числе, сайта "Миротворец"", - добавил он.

Теги: #сбу #азовское_море #агрессия_рф #фролова
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