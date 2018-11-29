Луценко возмущен бездеятельностью одесских правоохранителей в связи с нападением на Гриценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко в телефонном разговоре с местными силовиками выразил возмущение бездеятельностью правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе в среду.

Как сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, по мнению Ю.Луценко, такие действия представителей полиции недопустимы, учитывая введенное в области военное положение и сложную политическую ситуацию в стране.

При этом генпрокурор выразил уверенность, что полиция быстро установит нападающих в рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на одну из местных радиостанций в среду, в результате произошедшей позднее стычки пострадал один из членов партии. Позднее А.Гриценко сообщил, что в результате нападения больше всего пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

В ночь на четверг пресс-служба партии "Гражданская позиция" сообщила, что установлен организатор и большинство исполнителей нападения в Одессе. В заявлении также отмечается, что на камерах наблюдения зафиксировано около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом. "Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", - заявил А.Гриценко.

26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток. Военное положение вводится в граничащих с РФ и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.