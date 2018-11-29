Министерство культуры проверяет святыни, которые находятся в Киево-Печерской лавре

Специальная комиссия Министерства культуры Украины в четверг осуществляет проверку святынь, которые были переданы 30 лет назад Киево-Печерской лавре, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обсудил с членами Комиссии процедуру проверки наличия ценностей. В первый день Рождественского поста члены Комиссии начали проверку наличия мощей в Ближних и Дальних пещерах Лавры", - сообщается на официальном сайте УПЦ (МП).

В сообщении отмечается, что работа комиссии проходит под надзором монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители. "По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется исключительно мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", - отмечают в УПЦ (МП).

В сообщении подчеркивается, что эта проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Министерства культуры и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, была создана по инициативе Минкульта. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных драгоценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года - с момента открытия монастыря после возрождения.