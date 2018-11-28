Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

Аресты украинских военных моряков, взятых в плен российскими силовиками в конце минувшей недели в Черном море близ Керченского пролива, являются незаконными, поскольку они находятся под защитой Женевской конвенции, о чем Киев уведомил международных партнеров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Фейковый суд в оккупированном Крыму арестовывает всех наших моряков. Помимо усиления политического давления на РФ, мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: Наши моряки является военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции 1949", - написал П.Климкин в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Таким образом, пояснил министр, на них никоим образом не распространяется российское право.

"Украинским военнослужащим, захваченным в плен РФ, должно быть гарантировано предоставление в должном объеме медицинской помощи, не должно быть оказания на них физического и психологического давления и должно быть обеспечение надлежащей безопасности", - добавил П.Климкин.