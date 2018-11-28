События

18:56 28.11.2018

Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

1 мин читать
Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

 Аресты украинских военных моряков, взятых в плен российскими силовиками в конце минувшей недели в Черном море близ Керченского пролива, являются незаконными, поскольку они находятся под защитой Женевской конвенции, о чем Киев уведомил международных партнеров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Фейковый суд в оккупированном Крыму арестовывает всех наших моряков. Помимо усиления политического давления на РФ, мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: Наши моряки является военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции 1949", - написал П.Климкин в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Таким образом, пояснил министр, на них никоим образом не распространяется российское право.

"Украинским военнослужащим, захваченным в плен РФ, должно быть гарантировано предоставление в должном объеме медицинской помощи, не должно быть оказания на них физического и психологического давления и должно быть обеспечение надлежащей безопасности", - добавил П.Климкин.

Теги: #азовское_море #климкин #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вопросы правовой помощи плененным РФ украинским морякам будут решены - Минобороны

МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием освободить захваченных моряков

В Симферополе суд арестовал еще 9 украинцев с захваченных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

В Крыму арестован командир украинского бронекатера "Никополь"

Еще двое украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, арестованы на два месяца

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

Украина сделает всё для возвращения домой военных моряков, захваченных РФ – Порошенко

Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов

Воронченко - плененным РФ морякам: Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

Военное положение запрещает проведение массовых акций и забастовок по всей Украине – мнение

В ГАСИ показали дипломы о высшем образовании Алексея Кудрявцева в ответ на обвинения в СМИ

Информация о якобы изъятии транспортных средств в связи с военным положением является "фейком" - Минобороны

Все пункты пропуска на западном участке украинской границы работают в штатном режиме

В Сумской области нет паники из-за военного положения, но повышался курс валют

Украина передислоцирует свои войска для защиты от РФ - Порошенко

Националисты вновь пытаются блокировать работу ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА