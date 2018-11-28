События

17:44 28.11.2018

В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

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Министерство древностей Египта, чье заявление приводит Associated Press, объявило об обнаружении восьми известняковых саркофагов с мумиями примерно в 25 км к югу от Каира.

Мумии относятся к Позднему периоду (664-332 гг. до н.э.). Они помещены в картонажи - специальные раскрашенные каркасы, повторяющие форму человека.

В министерстве пояснили, что мумии были найдены в районе пирамиды фараона Аменемхета II в Дахшуре. Некрополь в пустыне использовался для погребения фараонов и высокопоставленных чиновников. Там находятся некоторые из самых ранних пирамид, в частности, Ломаная пирамида Снофру и Розовая пирамида.

Теги: #египет
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