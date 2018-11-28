События

12:18 28.11.2018

Органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность

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Органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность

Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска организован усиленный контроль, заявляет начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"На данный момент органы и подразделения Государственной пограничной службы приведены в полную боевую готовность. Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и ее режима - это и привлечение резерва, высылка увеличенных нарядов, наращивание инженерного обустройства, максимальное использование системы освещения обстановки, недопущение и предотвращение любых инцидентов и провокаций", - сообщил А.Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, в пунктах пропуска организован усиленный контроль, в частности, проводятся интервью с гражданами, "которые подпадают под профиль риска", а также осуществляется дополнительная проверка транспорта в случае необходимости.

Представитель Госпогранслужбы также пояснил, что все меры, направленные на усиление государственной границы, в случае обострения ситуации позволят максимально быстро среагировать и мобилизовать имеющиеся ресурсы

При этом А.Демченко подчеркнул, что эти меры не направлены на ограничения прав и свобод граждан.

Теги: #госпогранслужба #военное_положение
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