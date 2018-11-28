На сайте президента обнародован указ о введении военного положения в Украине

Указ президента Украины Петра Порошенко №393/2018 "О введении военного положения в Украине" (документ датирован 26 ноября), которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря, обнародован на сайте главы государства в среду, 28 ноября.

Данный указ вступает в действие одновременно с законом "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

"Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года", - говорится в указе.

Согласно указу, военное положение вводится в связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны РФ, произошедшим 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который имел тяжелые последствия, с другими агрессивными действиями Российской Федерации в Азовском и Черном морях, угрозой широкомасштабного вторжения в Украину Вооруженных сил РФ, на фоне оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, опасностью государственному суверенитету и независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военному командованию (Генеральному штабу ВСУ, командованиям видов Вооруженных сил Украины, управлениям оперативных командований, командирам воинских соединений, частей ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины) совместно с Министерством внутренних дел Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления надлежит вводить и осуществлять предусмотренные законом "О правовом режиме военного положения" меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ст.30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных ч.1 ст.8 закона Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в документе.

Кабинету министров необходимо ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине; обеспечить поставки Вооруженным силам Украины, другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирование в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям безотлагательно вместе с областными государственными администрациями, другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.

Областным, Киевской городской государственным администрациям, органам местного самоуправления - создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

"Министерству иностранных дел Украины обеспечить информирование в установленном порядке генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничениях прав и свобод людей и граждан, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах и о границах этих отклонений и причинах принятия такого решения", - говорится в документе.