События

14:23 27.11.2018

В Киеве заминировали Центральный и Южный ж/д вокзалы

1 мин читать
В Киеве заминировали Центральный и Южный ж/д вокзалы

Работники Национальной полиции проверяют информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", информация о том, что железнодорожные вокзалы заминированы, поступила на номер 102 во вторник в 12:42.

"Все работники и пассажиры вокзалов эвакуированы, правоохранители проверяют объекты на нахождение опасных предметов. Задержки в движении пассажирских поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци"

Бланки билетов, приобретенных через интернет, во время проведения проверки пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" в кассах №115, 116.

Теги: #минирование #вокзал
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Информация о минировании вокзалов и станций метро в Днепре оказалась ложной

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Харькове

Столичная станция метро "Дарница" возобновила работу

Станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта из-за проверки сообщения о минировании

В Херсоне правоохранители не обнаружили взрывчатку в торговом центре и общежитии университета – полиция

Станция метро "Площадь Льва Толстого" возобновила работу

Станция Киевского метро "Площадь Льва Толстого" закрыта из-за проверки сообщения о минировании

В Киеве эвакуировали людей из универмага "Украина" после сообщения о минировании

Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" Амурского моста в г.Днепр

В Днепре полиция проверяет сообщение о минировании Амурского моста, движение транспорта перекрыто

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле Новоазовска НВФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ под предлогом того, что там "продолжается операция"

Воронченко - плененным РФ морякам: Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена

Суд Симферополя изберет меру пресечения половине плененных украинских моряков

ЕС продолжит отслеживать ситуацию после керченского инцидента

ГБР приступило к работе и уже зарегистрировало первые производства – Труба

"Нацдружины" провели обучающие сборы по владению оружием для гражданского населения

Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

Freedom House призывает власти Украины соблюдать права человека в течение военного времени

Экс-главу финрегулятора Польши задержали по обвинениям в вымогательстве взятки

Пограничники с начала агрессии РФ уделяют пристальное внимание прибывающим на границу россиянам и часть из них не впускают в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА