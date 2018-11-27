В Киеве заминировали Центральный и Южный ж/д вокзалы

Работники Национальной полиции проверяют информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", информация о том, что железнодорожные вокзалы заминированы, поступила на номер 102 во вторник в 12:42.

"Все работники и пассажиры вокзалов эвакуированы, правоохранители проверяют объекты на нахождение опасных предметов. Задержки в движении пассажирских поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци"

Бланки билетов, приобретенных через интернет, во время проведения проверки пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" в кассах №115, 116.